تشديد إجراءات التفتيش بمنفذ البريقة لضبط عمليات الدخول والخروج

نفذ أعضاء مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي، خطة تأمين محكمة للمنفذ البحري، وذلك بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق على كل الشاحنات والسيارات التى تعبر المعبر للداخل أو الخارج.

‎وقال مكتب الإعلام الأمني بمنفذ ميناء البريقة البحري الجوي، أن هدف الخطة توفير أقصى درجات التأمين ومنع تسلل أى عناصر أو دخول مواد ممنوعة أو أسلحة، وأن الإجراءات تهدف لضبط الحالة الأمنية فى المنف، وأن كافة العناصر المشاركة فى التأمين جميعها تتميز بأعلى درجات الجاهزية.

من جهته، وجه مسؤول بوابة منفذ البريقة البحري النقيب محمود الكيلاني الأطيوش، بإجراء التمام الليلي على عناصر مديرية أمن منفذ البريقة المكلفين بتأمين المنفذ .

