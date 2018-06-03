افتتاح قسم قسطرة مجهز بمركز القلب ببنغازي

العنوان-بنغازي احتفل مركز بنغازي لطب وجراحة القلب مساء السبت بافتتاح قسم قسطرة القلب المجهز بأحدث جهاز في مجال القسطرة والذي جاء بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط التي مونت إعداد القسم وتركيب الأجهزة . وحضر الافتتاح رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي السيد محمد بالقاسم بن شتوان ، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار و …

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