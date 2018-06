المتوسط:

قام عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، برفقة مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، الأيام الماضية بزيارات لجرحي الجيش الليبي والمتواجدين بالمركز.

وأعرب عميد بلدية طبرق الطبي، عن تمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل، محييًا تضحياتهم ومقدرين استشهاد رفاق لهم في سبيل تحرير الأراضي الليبية من الإرهاب.

