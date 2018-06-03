الكشف عن تحركات أمريكية جديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

كشف عضو الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية حسن المبروك، عن تحركات أمريكية جديدة لإقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية لبسط السيطرة على شمال أفريقيا.

وقال المبروك، يف تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن عملية الانتخابات الليبية هي الذريعة التي ستدخل بها القوات الأمريكية للأراضي الليبية، وبعدها يمكن الحديث عن عملية نزع السلاح ومواجهة المليشيات، وهو الأمر الذي قد يدفع بعض الأطراف للقبول بذلك الأمر، خاصة الأطراف التي لا وجود لها شعبيا على الأرض ما يجعلها تستند على هذا الظهير الخارجي، لافتا إلى أن منطقتي سرت والجفرة قد تكونا هدف الولايات المتحدة في إقامة القاعدة وذلك للمكان الاستراتيجي في عمق ليبيا ووجود سرت على الساحل مما يساعدهم في تعزيز قواتهم بشكل أفضل.

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