«وادي البوانيس» تعلن تمشيط الدوريات الأمنية لمنطقة الزيغن

أعلنت بلدية وادي البوانيس، خروج دوريات أمنية قام بها أفراد الأمن التابعين لمكتب الأمن المركزي البوانيس، وذلك بالتعاون مع أفراد مديرية أمن البلدية خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية البوانيس، على فيس بوك، أن أفراد الأمن قاموا بتمشيط المنطقة الممتدة من منطقة الزيغن إلي منطقة دار براك أو ما يعرف بمفرق دار براك.

يذكر أن هذه المنطقة قد شهدت في الأونة الأخيرة العديد من عمليات خطف المواطنين وعمليات سرقة ونهب للمواطنين خصوصا في الفترة الليلية.

