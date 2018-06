المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، بأنَّ الحاج الطيب الشريف المستشار السياسي لقبيلة العبيدات زار جرحي الجيش الليبي من أبناء القوات المسلحة بمحاور مدينة درنة.

وتفقد «الشريف» برفقة المدير العام للمركز الدكتور فرج عبد الله الجالي والدكتور فتحي السنيني وعضو المجلس البلدي طبرق عادل الناجي، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحي لجرحي الجيش الليبي بمركز طبرق الطبي.

