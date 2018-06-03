اعلان هام من الخطوط الجوية الافريقية بخصوص بعض الرحلات

اعلنت الخطوط الجوية الفريقية في بيان لها انها قامت ببعض التعديلات على بعض الرحلات للايام القادمة حيث الغت عدد من الرحلات وتأجيل إحداها.
وفيما يلي الوضع الخاص بالرحلات للايام القادمة وفقا للبيان الخاص الذي تلقى ليبيا نيوز نسخة منه:
نود أن نعلمكم بالغاء بعض الرحلات حسب التالي :-
طرابلس – الخرطوم – طرابلس 4 يونيو 8U 410/411 ملغية
طرابلس – اسطنبول – مصراتة 5 يونيو 8U 970/975 تاخير سيكون موعد اقلاعها الساعة 23.00 ليلا .
طرابلس – اسطنبول – مصراتة 7 يونيو 8U 970/975 ملغية
مصراتة – اسطنبول – طرابلس 8 يونيو 8U 974/971 ملغية
طرابلس – تونس – طرابلس 8 يونيو 8U 454 /455 ملغية
طرابلس – صفاقس – طرابلس 10 يونيو 8U 440/493/492/441 ملغية.
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