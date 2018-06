المتوسط:

قام مدير أمن طبرق عقيد ميلود جواد، بزيارةٍ لراديو طبرق وذلك للاطمئنان على سير العمل الإذاعي في نطاق بلدية طبرق بعد التنسيق الأخير ما بين إدارتي المديرية والراديو، وذلك وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لمديرية أمن طبرق.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنَّ هذه الزيارة تأتي من أجل تكثيف الإرشادات الأمنية والتوعوية للمواطنين في نطاق المدينة تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

