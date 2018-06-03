اخبار ليبيا الان

خطة أمنية لمنع تهريب المواشي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت لجنة أزمة الوقود عن بدء التنسيقات بين المراكز الأمنية بالمنطقة الغربية لتنفيذ خطة أمنية لمتابعة سير العمل داخل أسواق المواشي ومنع سرقتها وتهريبها إلى تونس.

وتضمنت الخطة الأمنية تكثيف الجهات الأمنية لتمركزاتها في البوابات الأمنية بالمنطقة لضبط المُهربين وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المُختصة.

وأكدت اللجنة ،في بيان ،أن الخطة ستنطلق بعد إسبوع عيد الفطر، مُطمئنة المواطنين بأن هذه الخطوة ستوقف سرقة المواشي وتهريبها إلى تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك