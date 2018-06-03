خطة أمنية لمنع تهريب المواشي

أعلنت لجنة أزمة الوقود عن بدء التنسيقات بين المراكز الأمنية بالمنطقة الغربية لتنفيذ خطة أمنية لمتابعة سير العمل داخل أسواق المواشي ومنع سرقتها وتهريبها إلى تونس.

وتضمنت الخطة الأمنية تكثيف الجهات الأمنية لتمركزاتها في البوابات الأمنية بالمنطقة لضبط المُهربين وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المُختصة.

وأكدت اللجنة ،في بيان ،أن الخطة ستنطلق بعد إسبوع عيد الفطر، مُطمئنة المواطنين بأن هذه الخطوة ستوقف سرقة المواشي وتهريبها إلى تونس.

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