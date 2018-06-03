بلدي تاورغاء يرفض مسودة ميثاق الصلح مع مصراتة

بنغازي-العنوان

أعلن المجلس البلدي تاورغاء في بيان أصدره اليوم الأحد رفض ما جاء في مسودة ميثاق الصلح بين مدينتي تاورغاء ومصراتة المزمع توقيعه اليوم في مدينة مصراتة .

وأعرب المجلس في بيانه الذي أطلعت عليه العنوان تأييده لكل البيانات الصادرة من كافة المكونات الاجتماعية لتاورغاء الرافضة لمسودة الاتفاق، مثمنةً الجهود المبذولة من كافة الأطراف.

وقال البيان “أن حكماء وشيوخ مصراتة وضعوا شروطا من الصعب تحقيقها الأمر الذي أدى الى فشل كل المساعي الرامية لعودة أهل تاورغاء لمدينتهم”.

وأضاف البيان “في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تنفيذ قرار العودة الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الأول من فبراير الماضي والذي بموجبه تقاطر أهالي تاورغاء نحو مدينتهم وتصدت لهم عصابات مسلحة منعتهم من العودة إلى ديارهم خرج علينا حكماء وشيوخ مصراتة بشروط ما أنزل بها الله من سلطان وفشلت كل مساعي العودة”.



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