«بنغازي» تبدأ صيانة مستشفى طب وجراحة العيون

شرعت بلدية بنغازي اليوم في تسليم موقعين داخل مستشفى طب وجراحة العيون المتعاقد على تنفيذها.

وقامت إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي ومكتب مشروعات الصحة بنغازي الكبرى بتسليم الموقعين الي الشركات المنفذة.

الجدير بالذكر، أن أعمال الصيانة تشمل مبنى الإيواء وكذلك مبنى قاطع العلميات بمستشفى طب وجراحة العيون.

وتأتي هذه الأعمال ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وعضوية كلا من الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري ومحافظ ليبيا المركزي على الحبرى وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

