افتتاح قسم قسطرة جديد بمركز القلب في مستشفى الهواري بنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتح أمس السبت قسم القسطرة الجديد بمركز طب وجراحة القلب بمستشفى الهواري في بنغازي الذي تبلغ سعته السريرية 70 سريراُ، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية واستحداث قسم الطوارئ بمركز القلب بحضور عدد من المسؤولين.

ويضم القسم المفتتح أحدث أجهزة القسطرة القلبية والطرفية ومنها جهاز القسطرة GE، كما جرى تركيب جهاز ‘ ايكو ‘ جديد في العيادات الخارجية للمركز .

يذكر أن مشروع تطوير مبنى العيادات التخصصية واستحداث قسم الطوارئ بمركز القلب من ضمن المشاريع الطارئة وحل المختنقات التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ويرأسها رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني وبعضوية كلا من الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظورى ومحافظ ليبيا المركزي على الحبرى وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار.

وكانت شركة الخليج العربي للنفط قد قامت بدعم قسم القسطرة الجديد بمركز طب و جراحة القلب بالأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة في علاج مرضى القلب.

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