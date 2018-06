المتوسط:

شاركت بلدية إجخرة في مسابقة ليبيا المحلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم المقامة في مدينة البيضاء، وذلك بمشاركة الطالب موسي عبد السلام عوام، في هذه المسابقة ممثلاً عن البلدية.

وجاءت هذه المسابقة، تحت تنظيم الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة في الفترة من “9” إلى “16” رمضان ممثلاً عن بلدية إجخره وعن مكتب أوقاف الواحات في جانب ربع القرآن.

