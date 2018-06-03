تعليم الوفاق تتفقد القاعات الجامعية المستهدفة لإجراء امتحانات الثانوية

قامت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق, أمس السبت،بزيارة إلى جامعة مصراته والكليات التابعة لها والكليات التقنية للاطلاع على المدرجات والقاعات التي من المقرر أن تجرى بها امتحانات طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2017-2018م.

وتم خلال الزيارة الوقوف والإطلاع على كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح سير الامتحانات بالبلدية وفقاً للترتيبات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة بالخصوص، حيث أوضح عضو اللجنة العليا للامتحانات جمال فردغ، بأن الزيارة تأتي في إطار التعرف على مدى جاهزية المدرجات والقاعات الجامعية لاستقبال الطلاب، مبدياً ارتياحه لما لاحظه من إعداد وتجهيز وتعاون من القائمين على كليات جامعة مصراته والكليات التقنية والمعاهد العليا التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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