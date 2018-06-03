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لقاء بريطاني ليبي يبحث السياسة والاقتصاد

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدي ليبيا أنجز ماكي، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين مع النائبين بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، آخر مستجدات الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي في البلاد.

فقد استقبل معيتيق، ماكي، في ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة، وفق ما نشرت إدارة التواصل والإعلام.

وأكد القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها المساهمة في إعادة الاستقرار لليبيا، بالتعاون مع المسؤولين الليبيين، للنهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات.

فيما بحث لقاء المجبري وماكي، الذي عقد بالمكان ذاته، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ومخرجات اجتماع باريس. حيث أكد ماكي تطلع بلاده لزيادة حجم تعاونها مع ليبيا في جميع المجالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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