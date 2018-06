المتوسط :

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيي بيروني”، أن بلاده تعمل على تعزيز إمكانيات قوات الأمن الليبية، مؤكدا أنها تقوم بدور حازم لأجل استقرار ليبيا.

وقال بيروني، في تغريده له على موقع التواصل الإجتماعى ” تويتر” أن المصداقية المكتسبة مع كل الأطراف الليبية تمكن ايطاليا من الاستمرار في لعب دور بارز لحل الأزمة في المرحلة القادمة.

The post السفير الإيطالي: نعمل على تعزيز إمكانيات قوات الأمن الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية