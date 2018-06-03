بالفيديو.. لحظة مهاجمة مركز شرطة القنان

حصلت قناة “218” على مقطع فيديو من مصدر أمني خاص يظهر لحظة هجوم مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مركز شرطة القنان جنوب اجدابيا، فجر السبت.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره عبر كاميرا كانت مثبتة على رأس أحد أفراد المجموعة المسلحة وتم العثور عليها بعد هروب المجموعة من موقع تنفيذ الهجوم.

ويبين الفيديو المسلحين وهم يستقلون سيارة في وقت من الليل قبل أن يترجلوا ويدخلوا مركز شرطة القنان ويبدأون بإطلاق النار في كل مكان.

ونتج عن الهجوم، وفق مصادر أمنية، مقتل أحد أفراد الشرطة، وامرأة وجرح 5 آخرين، فيما طاردت قوات الأمن الجماعة المسلحة وتمكنت من افتكاك سيارة نوع “شفر” منها.

ويذكر أن تنظيم داعش تبني أكثر من مرة الهجوم على البوابات العسكرية الواقعة في نطاق اجدابيا، وكان آخرها الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا بوابة الستين جنوب اجدابيا وبوابة أوجلة الشمالية قبل نحو أسبوع.

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