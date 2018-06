سفير المملكة المتحدة يؤكد لـ«معيتيق» دعم بلاده لحكومة الوفاق

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد “أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الأحد القائم بأعمال سفارة لمملكة المتحدة لدى ليبيا السيد “انجس ماكي”، “angus mckee”، وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة، ومناقشة اخر مستجدات الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأكد “ماكي”، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها المساهمة في إعادة الاستقرار لليبيا، بالتعاون مع المسؤولين الليبيين، للنهوض بمختلف القطاعات بما يخدم المواطن في كل المجالات.

