السايح: نجاح الانتخابات في ليبيا مرهون بالارادة السياسية

طالبت المفوضية الليبية العليا للانتخابات الليبية، السلطات المحلية بالبدء في التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ الآن لتكون البلاد جاهزة بحلول موعدها الذي حددته أطراف النزاع الليبي خلال لقاء باريس الثلاثاء الماضي وهو شهر ديسمبر المقبل .

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الصينية “شينخواي” إن الموعد الذي حدّدته الأطراف المجتمعة في باريس موعد قريب جداً وما لم تتخذ الاستعدادات اللازمة ابتدأ من هذا الشهر للبدء في عملية التحضير فأننا سوف نواجه أعباء مضاعفة مع اقتراب ذلك الموعد .

وأضاف السائح أن عملية التحضير والاستعداد للعملية الانتخابية تعد أهم من تنفيذها واصفا الانتخابات التي تقدم عليها ليبيا هذا العام أنها “مصيرية على الصعيدين السياسي والنوعي”.

وبيّن السائح أن هناك عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تجرى عملية انتخابية ناجحة إلا أن أهمها على الإطلاق يتمثل في الإرادة السياسية الصادقة المعززة بإعلاء مصلحة الوطن من جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية