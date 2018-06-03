وفاة النائب نبيل عون وأسرته إثر حادث سيارة

نقلت وسائل إعلامية وفاة نبيل عون عضو مجلس النواب عن دائرة العزيزية وزوجته وابنته إثر حادث سيارة في طريق طبرق- أجدابيا.

وكتب عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، مصباح دومة، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا يَنعى فيه النائب نبيل عون، قائلاً،: «عضو مجلس النواب نبيل عون وحرمه وابنته في ذمة الله إثر حادث أليم في الطريق الصحراوي طبرق- أجدابيا.. تغمدهم الله بالرحمة والمغفرة.. ونعزي أنفسنا وأهلنا في ورشفانة بهذا المُصاب الجلل.. إنا لله وإنّا إليه راجعون».

يُشار إلى أن النائب نبيل عون، كان قد تم اختطافه في عام 2015، من منزله في مدينة طرابلس بمنطقة زاوية الدهماني، وذلك فور وصوله العاصمة قادمًا من طبرق.

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