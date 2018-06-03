قليوان يكشف أسباب رفض ميثاق الصلح "تاورغاء- مصراتة"

جدد رئيس مجلس الحكماء والشورى بمدينة تاورغاء العايش قليوان، تأكيده على رفض المجلس لتوقيع ميثاق الصلح “تاورغاء- مصراتة”.

وقال قليوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إنه لا يوجد أي خلاف بين المجلس وبين أي طرف من مصراتة، موضحا أن أسباب رفض توقيع الميثاق هي أن بنود المسودة لا تخدم ولا ترتقى لأن تكون أسس للمصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، مؤكدا أن أهالي تاورغاء والمجلس تنادوا في عدة اجتماعات وأعلنوا رفضهم لمسودة ميثاق الصلح بشكلها الحالي.

كما أكد قليوان أن ما يحدث اليوم من توقيع اتفاق المصالحة بين المدينتين لا يمثل المجلس والمجلس ليس طرف فيه، قائلا” إنه تم إبلاغ رئيس المجلس المحلي عبدالرحمان الشكشاك بالرفض مجلس الحكماء والشورى لميثاق الصلح”.

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