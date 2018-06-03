شرتيل: الشكشاك ضرب بعرض الحائط قرار أهالي تاورغاء

أكد عضو اللجنة الاعلامية بمخيم مهجري تاورغاء بقرارة القطف المهندس أحمد شرتيل، رفض أهالي تاورغاء حضور احتفالية توقيع ميثاق الصلح مع مدينة مصراتة المقرر توقيعه مساء اليوم الأحد.

وقال شرتيل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك ضرب بعرض الحائط قرار أهالي تاورغاء مقاطعة الحوار مع مصراته، وهذا بعد بيان صريح صدر عن مجلس حكماء وشورى تاورغاء ومؤسسات المجتمع المدني وبيان أهالي تاورغاء المعتصمين بمخيم الاعتصام قرارة القطف”.

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