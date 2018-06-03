معيتيق يبحث سبل دعم جهاز استثمار منظومة مياه الحساونة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، برئيس لجنة إدارة جهاز استثمار منظومة مياه الحساونة عبدالسلام الصيد، وعدد من المسؤولين بالجهاز.

وتم خلال الاجتماع لبحث الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عمل الجهاز، وتحول دون ايصال المياه إلى المزارع، حيث أكد الطرفان على ضرورة دعم الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له. ‎

من جهته أعرب معيتيق عن أشادته بالجهود التي يبذلها الجهاز نظراَ لأهمية العمل الذي يقوم به، مطالبا تقديم مذكرة تفصيلية باحتياجات الجهاز لدراستها من أجل العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عمله.

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