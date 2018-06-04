هكذا علّق علي السعيدي على اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة

أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي، عن أمله في أن تكون خطوة توقيع ميثاق الصلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة جميع المهجرين إلى مدنهم.

وقال السعيدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “نأمل من الله أن تكون هذه المصالحة بادرة خير إلى كل ليبيا، وذلك لتكون خطوة في الاتجاه الصحيح وعودة كل المهاجرين إلى مدنهم ومناطقه، ونأمل أن يكون هذا الصلح نابع من القلب، كما نأمل أن لا تأخذ الترتيبات الأمنية الكثير من الوقت”.

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