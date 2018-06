المتوسط :

نعى مجلس النواب، النائب عن دائرة العزيزية نبيل عون الذي وافته المنية وزوجته وابنه اليوم الأحد إثر حادث أليم بمدينة اجدابيا.

وأعرب المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة عون، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الليبي وأبناء دائرته وأسرته وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته في هذه الأيام المباركة.

