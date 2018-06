المتوسط :

تقدم المجلس الأعلى ورشفانة، بواجب العزاء إلى أهالي النائب بمجلس النواب عن دائرة العزيزية نبيل عون الذي وافته المنية وزوجته وابنه اليوم الأحد إثر حادث أليم بطريق طبرق-اجدابيا.

وأفاد المجلس في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك “، أمس الأحد، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم المجلس الاعلى ورشفانة بالتعازي الحارة لأسرة النائب بمجلس النواب عن دائرة العزيزية المرحوم نبيل عون الذي وافته المنية وزوجته وابنه اليوم إثر حادث أليم باجدابيا ، سائلين المولى أن يلهم أهله الصبر و السلوان.

The post الأعلى ورشفانة يعزى أهالي البرلماني “نبيل عون ” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية