بالفيديو | عنصر من داعش يفقد كاميرا توثيق خلال هجوم مركز القنان تقود الى حقائق جديدة عن الهجوم

ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد ، الاحد ، على لقطات مصورة عثر عليها لهجوم تنظيم داعش الارهابي على بوابة ومركز شرطة القنان جنوبي أجدابيا فجر السبت الماضي .

اللقطات التي عثر عليها فى كامرة ” Go Pro ” محمولة على للرأس سقطت من احد المهاجمين فى موقع الهجوم ، بينت مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع ترجلوا منها قبل وصولهم الى البوابة بمسافة قليلة .

كما بينت لحظة بداية الاشتباك واطلاقهم النار تجاه افراد المركز ومن ثم اقتحامهم لهم وتفتيش غرفه فيما بدا الاشخاص المتحدثون فى المقطع من لهجات افريقية وليبية واخرى غير محددة.

واعلن تنظيم داعش الإرهابي بوقت متأخر من مساء السبت مسؤوليته عن الهجوم الذي إستهدف فجر ذات اليوم بوابة القنان جنوبي أجدابيا فى ظل تصاعد هجماته بالمنطقة منذ إشتداد العمليات العسكرية ضد حلفاء التنظيم السابقين فى درنة ،

وفى بيان له نشره عبر ذراعه الاعلامي ” وكالة حق ” ، واطلعت عليه المرصد ، قال التنظيم الارهابي ان عدداً من جنوده أغاروا بمختلف انواع الاسلحة على مركز شرطة القنان جنوب اجدابيا .

واضاف التنظيم بأن اشتباكات عنيفة دارت وانتهت بما وصفه ” هلاك ” عناصر المركز واحراقه بما فيه من آليات ومحتويات .

ويأتي بيان التنظيم كعادته مصخماً لعدد الضحايا ، حيث أعلن مستشفى امحمد المقريف باجدابيا عن استقباله حالة وفاة واحدة وخمسة جرحى إثر الهجوم على بوابة القنان جنوب مدينة أجدابيا.

مستشفى امحمد المقريف باجدابيا أوضح بحسب مكتبها الإعلامي أن حالة الوفاة كانت لامرأة تدعى “وصال احمد لبعج” تصادف مرورها مع اسرتها فى البوابة لحظة الهجوم ، كاشفاً أن الجرحى هم ناصر بوبكر منصور، رواد ناصر بوبكر، رازان ناصر بوبكر، رانيا بوبكر احمد، سعيد بوبكر منصور.

وكان تنظيم داعش الارهابي قد اعلن مسؤوليته رسمياً عن الهجوم الانتحاري الذي إستهدف بوابة للجيش صباح يوم 23 مايو المنصرم جنوب أجدابيا .

وفى بيان طالعته صحيفة المرصد عبر وكالة الانباء الاسلامية ( حق ) اعلن التنظيم عن كنية عنصره الارهابي الذي فجر الهجوم وهو أبو أحمد المصري فى اشارة الى ان المنفذ مصري الجنسية.

وأضاف أن هذا الانتحاري انطلق بسيارة مفخخة واستهدف عناصر لما وصفها بـ ” مليشيا حفتر المرتدة ” عند بوابة الـ60 جنوي أجدابيا .

وأشار البيان الى أن عناصر أرهابية أخرى من التنظيم اقتحمت بالتزامن بوابة مدينة اوجلة الشمالية التابعة لمديرية امن المدينة مدعياً مقتل كل من كانوا فى البوابة .

يشار الى ان هجوم مركز القنان هو الثالث خلال أقل من شهر لتنظيم داعش فى المنطقة فيما خلف الهجوم السابق قتيلين وجريحين فى صفوف قوات الجيش والداخلية .

المرصد – خاص

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