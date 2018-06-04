الشكشاك : بتوقيع الاتفاق في مصراتة أنهينا هذا الملف الشائك

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك الأحد، إننا اليوم في مصراتة أنهينا هذا الملف الشائك بالتوقيع على الاتفاق بجهود العقلاء ورجال المصالحة والصالحين في هذا البلد

وأضاف الشكشاك في تصريحات إعلامية، إننا نقول لكل المستغلين والمتاجرين بملف تاورغاء والناقمين هذه نهايتكم بالتوقيع على الاتفاق مع إخوتنا بمصراتة

من جهته أعرب رئيس بلدي مصراتة مصطفى كرواد، عن أمله في أن يكون اتفاق مصراتة وتاورغاء بادرة خير على كل ليبيا، داعيا لعودة كافة المهجرين في شرق وغرب البلاد وخارجها لوطنهم .

يذكر أن لجنتي الحوار بين مصراتة وتاورغاء وقعت، الأحد، على ميثاق صلح بين المدينتين ينهي أزمة نازحي تاورغاء التي دامت قرابة 7 سنوات.

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