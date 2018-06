«الحصادي» يعتبر صلح “مصراته –تاورغاء” مؤشر نحو الحل السلمي بدرنة

المتوسط :

أشاد عضو مجلس الدولة الاستشاري “منصور الحصادي المؤيد لمجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي ”، أمس الأحد، بالجهود المبذولة لإتمام المصالحة بين مصراته و تاورغاء.

وأكد الحصادي، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن هذه المصالحة تعد خطوة في طريق لم الشمل وحقن الدماء واسكات صوت الفتنة، معتبرا إياها كذلك مبادرة وخطوة نحو أمكانية الحل السلمي بدرنة لو خلصت النوايا، وصمت المحرضون.

وجدد الحصادي دعوته إلى كل الخيريين في درنة بالتدخل الفوري لوقف الاقتتال من أجل حقن الدماء بالمدينة ومن حولها

