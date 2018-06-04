المؤقتة ترد على توقيع سيالة ” إتفاقية الحدود ” مع السودان وتشاد والنيجر

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة عدم التزامها ببنود الاتفاق الموقع يوم الجمعة الماضية في العاصمة التشادية أنجامينا بين وزير خارجية الوفاق محمد سيالة مع حكومات تشاد والسودان والنيجر.

وقالت الوزارة ، الاحد ، في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه ” إن هذا الاتفاق يعد غير قانوني لأن ما يسمى بحكومة الوفاق لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب الليبي ” .

وأكدت الوزارة في بيانها أنها لن تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق ولا بما نص عليه مشيرة الى انه يخالف التشريعات الليبية النافذة .

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى حرصها على علاقات ليبيا مع دول الجوار مؤكدة سعيهت الدائم لتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتكثيف التعاون معها في كل ما يفيد شعوبها.

ودعت الوزارة دول الجوار إلى احترام خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والسلطات الشرعية المنبثقة عنه.

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