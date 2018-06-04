بلقاسم قزيط يقدّم التعازي في وفاة جمعة فحيمة

قدّم النائب بمجلس الدولة بلقاسم قزيط بتعازيه في وفاة جمعة فحيمة .
وقال قزيط في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”: “باسمي وباسم التجمع السياسي لنواب مصراتة وباسم أهالي مصراتة في كل ليبيا نعزي اخوتنا في قبيلة البراعصة و كافة اهلنا في المنطقة الشرقية في وفاة رجل المحبة والسلام الفقيد الدكتور جمعة فحيمة لقد فقدت ليبيا بكافة جهاتها وقبايلها ومشاربها شخصية نادرة المثال”.
وأضاف قزيط بالقول: “لقد وهب حياتة للصلح والسلم وحقن الدماء وشاءت الاقدار أن يلاقي ربه وهو يشد الرحال من برقة الى طرابلس لإصلاح ذات البين ولم شعت الوطن … هدفه الذي لم يتوانا عنه لحظة واحدة ، وتجشم في سبيلة كل الصعاب والاقاويل المصاب جلل وبرقة بل ليبيا بأسرها فقدت رجلا من أنبل وانقى رجالاتها”.
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