المتوسط :

أعرب المستشار السياسي لحكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة “الطاهر السني “، اليوم الاثنين مباركته لتوقيع ميثاق الصلح “مصراته –تاورغاء” ، مساء أمس الأحد بقاعة مجمع الحديد و الصلب في مصراته.

وأشاد السني، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالجهود المبذولة من قبل الخيرين والشرفاء من آهالي تاورغاء ومصراته وباقي المدن الليبية الذين ساهموا في إنجاح هذا الصلح التاريخي، مؤكدا بأن تلك المصالحة تعد نقطة تحول لإنهاء معاناة النازحين وإتمام باقي المصالحات في مختلف المدن الليبية من أجل مصالحة وطنية شاملة

The post مستشار «السراج»: مصالحة “مصراته-تاورغاء” تعد خطوة لإتمام باقي المصالحات الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية