مدير “العامة لأمن السواحل” يجتمع بعميد بلدية زوارة لبحث مختنقات العمل

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد بشير بنور بعميد بلدية زوارة ومعاون مدير الأمن وأعضاء المجتمع المدني وأعضاء أمن السواحل بنقاط البحرية بالمدينة بقاعة الاجتماعات بقصر الضيافة بمدينة زوارة .

وتطرق الاجتماع لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير عمل أعضاء نقاط البحرية بمدينة زوارة ,و كيفية إستلام زورق تابع لإدارة العامة لأمن السواحل لكي يتم إضافته للزوارق التي تحتاج إلى صيانة بجمهورية تونس.

