صور | نائب أمير منطقة مكة وعصام نور يستقبلان السراج فى جدة

ليبيا – وصل مساء ، الاحد ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووفد يرافقه فى زيارة رسمية إلى مدينة جدة ، ثاني كبريات المدن السعودية .

وكان في استقباله فور وصوله الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وفقاً لوكالة الانباء السعودية الرسمية .

كما كان فى استقباله مدير مطار الملك عبدالعزيز عصام نور ومساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة العميد محمد العمير ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

ويرافق السراج فى زيارته مستشاره السياسي الطاهر السني ومستشاره الاعلامي حسن الهوني وسكرتيره الخاص المعتصم بالله الضاوي وعدد آخر من مسؤولي المجلس الرئاسي .

ومن جهته اعلن المكتب الاعلامي للسراج وصوله الى السعودية فى زيارة عمل لم يفصح عن تفاصيلها او المدة التي ستستغرقها .

المرصد – متابعات

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