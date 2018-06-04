لماذا قالت خارجية المؤقتة أنها في حل من الاتفاق الأمني مع النيجر والسودان وتشاد؟

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عدم التزامها ببنود الاتفاق الموقع في العاصمة التشادية أنجامينا بين وزير خارجية حكومة الوفاق مع حكومات كلا من (جمهورية تشاد، وجمهورية السودان، وجمهورية النيجر).

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء ، اليوم الاثنين، إن هذا الاتفاق يعد غير قانوني لأن حكومة الوفاق لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب.

وأكدت خارجية المؤقتة أنها لن تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق وما نص عليه لأنه يخالف التشريعات الليبية النافذة.

وأشارت إلى حرصها كل الحرص على علاقات ليبيا مع دول الجوار وأن الوزارة في سعي دائم لتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتكثيف التعاون معها في كل ما يفيد شعوبها.

ودعت الوزارة دول الجوار إلى احترام خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والسلطات المنبثقة عنه.

ووقعت الأطراف المشار إليها بتاريخ 1 الصيف 2018م اتفاقًا حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بين دولة ليبيا والنيجر والسودان وتشاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية