السراج عن صلح تاورغاء ومصراتة : نأمل أن يكون بداية لعودة كافة مهجري الخارج والداخل

ليبيا – بارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، صباح الاثنين ، اتفاق الصلح الموقع مساء الاحد بين مدينتي مصراتة وتاورغاء بما يتيح العودة الآمنة للمهجرين الى مدينتهم .

وفى فى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، عبر السراج عن شكره وتقديره لكل من قال انه ساهم فى تحقيق المصالحة التي توجت الاحد باتفاق المصالحة مثمناً وبامتنان استجابة اهالي المدينتين لصوت العقل والحكمة .

وأعرب السراج عن أمله بأن تكون عودة مهجري تاورغاء لمدينتهم بداية لعودة جميع الليبيين النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد الى مدنهم وبيوتهم داعياً الجميع الى الخروج من أسر الماضي والتطلع نحو المستقبل ، وفقاً لنص البيان .

وفى ختام بيانه اكد رئيس الرئاسي بأن لا مخرج للبلاد من أزمتها الراهنة الا بمصالحة وطنية عمادها التسامح وتضميد الجراح وجبر الضرر وتغليب المصلحة العليا ، مقدماً تحياته لـ ” مؤسسات الدولة ” الامنية والعسكرية والخدمية التي قال انها تواصل العمل لاستكمال متطلبات تاورغاء وسكانها .

المرصد – متابعات

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