“خارجية المؤقتة” تعلن عدم الاعتراف بـ” اتفاقية الحدود” مع النيجر والسودان وتشاد

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة إنها غير ملتزمة ببنود الاتفاق الموقع في العاصمة التشادية أنجامينا بتاريخ أول يونيو الجاري بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مع (جمهورية تشاد، وجمهورية السودان، وجمهورية النيجر).

وقالت وزارة الخارجية في حكومة المؤقتة ، إن الاتفاق يعد غير قانوني لأن ما يسمى بحكومة الوفاق لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب، لذلك لن تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق وما نص عليه لأنه يخالف التشريعات الليبية النافذة.

وشددت الوزارة على حرصها على علاقات ليبيا مع دول الجوار وسعيها سعي دائم لتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتكثيف التعاون معها في كل ما يفيد شعوبها.

وطالبت الوزارة دول الجوار إلى احترام خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والسلطات المنبثقة عنه.

