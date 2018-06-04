السراج يبارك توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء ويدعو الجميع للخروج من “أسر” الماضي

بارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التوقيع على ميثاق الصلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، معتبراً إياه يتيح العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وتقدم السراج في بيان له، اليوم الاثتين، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق “المصالحة بين الأخوة”، معبراً عن خالص امتنانه لاستجابة أهالي مصراتة وتاورغاء لما وصفه بصوت العقل.

وأعرب عن أمله بأن تكون عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم بداية لعودة جميع النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها إلى مدنهم وبيوتهم، داعيا الجميع إلى الخروج من أسر الماضي والتطلع نحو المستقبل.

وأكد السراج أن لا خروج للبلاد من الأزمة الراهنة إلا بالمصالحة الوطنية التي عمادها التسامح وتضميد الجراح وجبر الضرر وتغليب مصلحة الوطن العليا، متقدما بالتحية لما وصفها بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكري والخدمية التي تواصل العمل لاستكمال كافة متطلبات السكان والمدينة.

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