عضو شورى وحكماء تاورغاء: من وقع على ميثاق الصلح مع مصراتة لا يمثل الا نفسه وسنرفع عنه الغطاء الاجتماعي

أوضح عضو مجلس حكماء وشورى تاورغاء الدكتور العائش قليوان أن مسودة ميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراته تم رفضها، لأن ما جاء فيها لا يحمل مبادئ الصلح، ولا يوجد في المسودة بند صريح يضمن عودة كل أهالي تاورغاء، مؤكداً أن من سيوقع الميثاق في احتفالية مصراتة لا يمثل إلا نفسه.

وأضاف قليوان في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه بعد سنتين ونصف من الحوار مع مصراتة تم توقيع اتفاق تضمن جبر الضرر برعاية الأمم المتحدة وصادقت عليه الحكومة، لافتا إلى ان الاتفاق نص على عودة اهالي تاورغاء في 2 يناير المنصرم، حيث تم إيقاف الاهالي عنوة في منطقة قرارة القطف ومنعوا من دخول مدينتهم ولا يزالون عالقين في المخيم حتى الآن.

ولفت قليوان إلى تدخل من وصفهم بـ”بعض أهل الخير”، لمعالجة عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم بغض النظر عن الاتفاق الموقع، مؤكدين على ضرورة العودة في اقرب وقت ممكن، حيث تم تشكيل لجنتي متابعة من مصراته تاورغاء، وقدم كل منهم مسودة ميثاق صلح، واجتمعت اللجنتين لأكثر من مرة دون التوصل إلى حل، حيث تدخل المجلس المحلي تاورغاء وتم الاتفاق على تعديل بعض بنود المسودة، مضيفا ان المسودة أحيلت اليهم دون أي تعديل، مؤكداً أن مسودة ميثاق مصراتة لا ترتقي ان تكون ميثاقا للتعايش أو أساسا للمصالحة.

وتابع قليوان، كلّف أهالي تاورغاء المجلس المحلي لمعالجة هذا الموضوع مرة اخرى، ولم تتم المعالجة، فتنادى أهالي تاورغاء في عدة اجتماعات لمجلس الحكماء والشورى واعلنوا رفضهم للمسودة بشكلها الحالي، كما أكدوا على ضرورة الصلح والإصلاح.

وفي ما يتعلق باحتفالية توقيع الميثاق في مصراته، بيّن قليوان إنه لم يتم التنسيق معهم كمجلس الحكماء والشورى، مشيراً إلى أن من نسق لهذا الموضوع عليه ان يتحمل مسؤوليته، خاصة بعد ان اعلنت جميع مكونات وأطياف وعشائر وقبائل وحكماء ومشائخ تاورغاء رفض المسودة على شكلها الحالي، وطالبوا “أهل الحل والعقل” من كل المدن الليبية التدخل لإنهاء معاناة الأهالي ولطي صفحة الماضي بين مصراتة وتاورغاء، موضحاً ان أهل تاورغاء حددوا الممثل الشرعي لهم المتمثل بمجلس الحكماء والشورى، كما حددوا جميع الخروقات في بيانات علانية بغية التوصل إلى حل.

وأشار قليوان إلى إنه سبق وحذر من هذا الموضوع، معلنا “أن الشخص المسؤول على توقيع الاتفاق اليوم في مصراته، سيتم رفع الغطاء الاجتماعي عنه، وتوقيعه لا يلزم أهالي تاورغاء”.

وكشف قليوان إنهم ابلغوا القبائل الليبية رفضهم لبعض البنود التي وردت في المسودة، لأنها لا تخدم عودة أهالي تاورغاء، مؤكداً أنه “إذا كان هناك حسن نية لدى الطرف الآخر، يجب ان نجتمع بحضور وسيط ولنحدد من جديد التزامات تاورغاء ومصراته انطلاقا من الاتفاق الأول الموقع برعاية أممية”.

كما أوضح عضو مجلس حكماء وشورى تاورغاء، أن المجلس المحلي جسم إداري مهمته تقديم الخدمات لأهالي تاورغاء، وتوقيعه يكون مصادقا بتوقيعات أعيان ومشائخ وقبائل وعشائر تاورغاء، مشيرا إلى انه في حال صادق المجلس المحلي على اي موضوع دون العودة للقبائل والعشائر تعتبر مصادقته باطلة وعليه تحمل العواقب التي ستترتب عليه.

كما لفت قليوان الى اجتماع قبائل تاورغاء يوم الجمعة حيث رفضوا المشاركة في حفل توقيع ميثاق الصلح في مصراتة، وطلبوا من قبائل مشاركة بالتحدث نيابة عنهم، موضحاً أن تاورغاء هي جزء من النسيج الاجتماعي الليبي، “وبالتالي ما يفرضه الليبيون في اجتماعاتهم تقبل به تاورغاء وتقبل به مصراته”.

وكشف قليوان ان سبب رفضهم لمسودة مصراتة لأنها لا تضمن أي بند يضمن عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم، متسائلا لو وقعوا على الإتفاق الى أي مدينة ليبية سيذهبون؟!، مؤكدا ان العودة إلى مدينة تاورغاء نقطة جوهرية.

واعتبر قليوان أن ما جاء في مقدمة مسودة مصراتة مخزي ومهين لأهالي تاورغاء، حيث ذكرت المقدمة ان أهالي تاورغاء ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ونهبوا اموالا عامة وخاصة، وبانهم دخلوا مصراتة عنوة وساهموا في فرض الحصار على مصراتة.

وأوضح ان تاورغاء في 2011م كانت ساحة حرب، مؤكدا انها لم تدخل بحرب مباشرة مع مصراتة، مضيفا “يجب على اهلنا في مصراتة ان يفهموا أن ما جاء في المسودة عن عداء تاريخي وجهوي من قبل تاورغاء تجاه مصراتة، غير صحيح، بل على العكس هناك تواصل اجتماعي وصلات قربى ونسل”.

ولفت الى ما جاء في المسودة عن اعتذار أهالي تاورغاء، موضحا إنه تم الاعتذار عام 2012م، حيث كان هو رئيسا للجنة المكلفة، لافتا إلى ما جاء في المقدمة عن العيش تحت مبادئ 17 فبراير، مصيفاً بالقول “بعد كل هذه السنوات من قال اننا لا نعترف بالمبادئ السامية والمهذبة لثورة 17 فبراير”.

وأكد ان البند الذي طالب اهالي تاورغاء التنسيق المسبق بجميع قراراتهم مع مصراتة، صعب التطبيق، مضيفا ان تاورغاء اعلنت منذ 2012م بانها لن تتستر على مجرم، مرحبا بأي خطوة تؤدي الى انهاء الخلاف بين المدينتين.

واعتبر قليوان البند المتعلق بتسيير المجلس المحلي الحالي لتاورغاء امرا لا تملكه إلا الدولة، متمنيا على حكماء مصراتة إصلاح هذه البنود بالتنسيق معهم.

كما أعتبر قليوان ان البند الذي تضمن العودة، لا يكفل عودة جميع اهالي تاورغاء بل جزء بسيط منهم فقط.

وأشار ان تنظيف المنطقة من الألغام يحب ان يكون مرحليا وليس مرحلة واحدة كما جاء في المسودة، لأنه بذلك يؤخر عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم.

وأكد ان البند الملزم بتطبيق الاتفاق الاول الموقع بشكل تراتبي صعب جدا، باعتباره متعلق بالشأن الاجتماعي وليس السياسي، مطالبا بحذف هذا البند.

وكشف قليوان على تواصلهم مع الحكومة ولقائهم بجلالة، حيث قدموا نسختين من المسودتين، مبديا استعداد تاورغاء بما تتفق عليه القبائل الليبية في ميثاق يضمن بشكل صريح عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم.

وأكد قليوان انهم ارسلوا خطابا رسميا إلى رئيس المجلس المحلي طالبوه عدم حضور حفل التوقيع، مضيفا ان من يذهب لا يمثل الا نفسه.

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