القوات الجوية تدمر آليات مسلحة تابعة للعصابات التشادية جنوب سبها

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد احمد المسماري، ” إن آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور أكد إن مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تدمر تجمع آليات مسلحة بمنطقة أم الأرانب بجوار العمارات الصينية ، جنوب مدينة سبها”.

وأكمل المسماري، ” إن آمر غرفة عمليات القوات الجوية أوضح إن الآليات المسلحة التي يدمرها طيران الجيش الليبي تابعة للعصابات التشادية “.

وأضاف المسماري،” إن آمر غرفة عمليات القوات الجوية يتوعد أي قوة خارجة عن القانون بالقصف”.

