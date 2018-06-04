مستشفى أجدابيا يستقبل 7 حالات تسمم من أسرة واحدة

إستقبل مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا اليوم الأحد، 7حالات أصيبوا بتسمم غذائي من أسرة واحدة منهم 6 أطفال بمدينة أجدابيا .

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية ابراهيم القذافي عبر صفحة المكتب الإعلامي للمستشفى ،ان أفراد العائلة الان بصحة جيدة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وهم الان موجودين تحت الملاحظة .

وأشار ابراهيم القذافي ان سبب التسمم إلى الان مجهول وقد تم فتح محضر تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة السبب.

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