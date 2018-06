” المؤقتة” تنعي وفاة عضو مجلس النواب نبيل عون

المتوسط:

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، بيان اليوم الاثنين ، تنعي فيه وفاة عضو مجلس النواب نبيل عون وأسرته إثر حادث سير.

وقالت الحكومة المؤقتة، ” إنها تنعي ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت الحكومة الليبية المؤقتة نبأ انتقال سيادة عضو مجلس النواب الليبي نبيل عون وحرمه ونجله إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سير أليم تعرض له وهو في طريقه إلى مدينة طبرق لممارسة عمله تحت قبة البرلمان” .

وأكملت الحكومة، “إن الحكومة المؤقتة وهي تنعى الفقيد الذي كان مثالا للوطنية والتفاني في العمل تحت قبة البرلمان وخارجها، تتقدم بأحر التعازي لأسرة وذوي الفقيد ودائرته الانتخابية (العزيزية) وتواسي زملائه أعضاء مجلس النواب، وتدعوا المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته هو وحرمه ونجله في هذه الأيام المباركة، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان”.

