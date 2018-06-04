مسابقات فكرية وسهرات ترفيهية ينظمها نادي المرح بهون للعائلات

ينظم نادي المرح بمدينة هون ببلدية الجفرة مسابقات وسهرات ترفيهية ليلية للعائلات وسط حضور مكثف للاسر من داخل وخارج الجفرة .

وقد لوحظ وجود اعداد كبيرة من الاسرة القادمة من خارج الجفرة من ابونجيم والشويرف والشاطئ وسبها ، لم تمنعهم شدة حرارة الجو من التواجد بالمنطقة .

وقال الحاضرون لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بالجفرة أن “الاجواء مريحة جدا بالجفرة لطيب كرم اهلها والهدوء والسكينة التي تنعم بها جميع مدن الجفرة”.

وتقدم خلال هذه المسابقات الفكرية الهدايا والجوائز على الاسر المشاركة والفائزة بالاجابة على الاسئلة التي تطرح عليها .

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