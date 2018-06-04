السراج يبارك توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء

بارك المجلس الرئاسي التوقيع على ميثاق الصلح الذي تم التوقيع عليه، أمس الأحد، بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وتقدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بيان، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة والتي توجت بتوقيع الميثاق، معربا عن خالص الامتنان لاستجابة أهالي المدينتين لصوت العقل والحكمة.

وأعرب السراج، عن الأمل في أن تكون عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بداية لعودة جميع الليبيين النازحين داخل البلاد وخارجها إلى مدنهم وبيوتهم، داعيا الجميع إلى الخروج من أسر الماضي والتطلع إلى المستقبل.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة إلا بمصالحة وطنية عمادها التسامح وتضميد الجراح وجبر الضرر وتغليب مصلحة الوطن، بحسب البيان.

كما وجه رئيس المجلس الرئاسي التحية إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية التي تواصل العمل لاستكمال كافة متطلبات أهالي تاورغاء ومدينتهم.

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