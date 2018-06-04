تعرف على تفاصيل استدلالات حادث جسر المشاة

أوضح رئيس مكتب الإعلام والتوعية بقسم المرور والتراخيص بنغازي عوض العدولي ملابسات حادث الشاحنة التي صدمت جسر المشاة الواقع بمنطقة السلماني بالقرب من الجزيرة الخضراء السبت الماضي.

حيث قال العدولي إنه وعند استلام البلاغ عن طريق غرفة العمليات والسيطرة بقسم المرور والتراخيص انتقل على الفور رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي ومعاون الشؤون الامنية بمديرية امن بنغازي العقيد حسن الشلماني للوقوف على الحادث من عين المكان.

وأفصح العدولي أن التعليمات صدرت بحجز الشاحنة بوحدة الحجز التابعة لقسم المرور والتراخيص بنغازي وصدرت التعليمات بحجز سائق الشاحنة بالحجز القانوني بوحدة تحقيق الحوادث بقسم المرور والتراخيص بنغازي.

وكشف العدولي أن إجراءات جمع الاستدلال مع السائق في ملابسات الحادث اوضحت انه لا توجد معه اجراءات الشاحنة (كتيب/رخصة القيادة) اثناء تشكيله لحادث صدم جسر المشاة، مؤكداً أن أوراق القضية احيلت للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

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