أمن أجدابيا يبث فيديو لحظة هجوم "داعش" على مركز القنان

بثت مديرية أمن أجدابيا عبر صفحة مكتبها الإعلامي على شبكة فيس بوك، مساء أمس الأحد فيديو مسجلاً يظهر لحظة الهجوم على مركز شرطة القنان جنوب مدينة أجدابيا.

وقد أظهر الفيديو عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي أحدهم سوداني الجنسية، لحظة قيامهم باقتحام مركز شرطة القنان فجر السبت الماضي، بعد انسحاب أفراد الشرطة منه.

وفي وقت سابق تحصلت -” بوابة افريقيا الاخبارية “- على تصريح خاص من أحد المصادر الأمنية بمدينة أجدابيا فضل عدم ذكر اسمه، ان قوات الجيش والأجهزة الأمنية أثناء قيامها بتمشيط المنطقة بحثاً عن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم عثروا على سيارة معطلة جنوب غرب منطقة القنان وجد بدخلها كاميرا صغيرة نوع ” كو برو” اعتاد عناصر “داعش” وضعها على الراس لثوثيق مقاطع فيديو العمليات القتالية التي يقومون بتنفيذها.

هذا وقد أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي عبر صفحات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف مركز شرطة القنان السبت الماضي.

رابط الفيديو من صفحة مديرية أمن اجدابيا

لحضة الهجوم على مركز شرطة القنان من قبل الارهابيين قادمين من جنوب اجدابيا Posted by ‎مديرية أمن أجدابيا‎ on Sunday, June 3, 2018

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