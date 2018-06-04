سلاح الجو الليبي يستهدف تجمع أليات تابعة للمعارضة التشادية

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” نسخة منه: أن “المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي، دمرت تجمع آليات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية بجوار العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، كان قد قرر بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين المنطقة الجنوبية.

وكلف السراج آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز “القوة العسكرية”، بحسب صحيفة المرصد الليبية.