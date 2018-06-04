ما هي أبرز بنود ميثاق المصالحة الموقع بين تاورغاء ومصراته؟

وقع في وقت متأخر من ليلة الأحد عن مصراته عبد الله الفورتية، وعن تاورغاء منصور القنطري، ميثاق المصالحة بين المدينتين.

الأيام تنشر أهم بنود الميثاق:

التزام الجهات المعنية في الدولة بالإيفاء بالتزاماتها المترتبة على الاتفاق

تولى المنطقة الوسطى ومديرية أمن مصراتة مسؤولية تأمين دخول آمن لأهالي تاورغاء.

ضمان الدخول لمن كان مقيمًا في تاورغاء قبل فبراير 2011.

استمرار المجلس المحلي تاورغاء “استثنائيًا” إلى حين عودة المدينة إلى الوضع الإداري السابق.

وقف الحملات الإعلامية وإشراف الطرفين للرد على المواقف التي من شأنها إثارة الفتنة.

التعاون في البحث عن المفقودين والإرشاد إلى مقابرهم والبحث عن المقابر الجماعية.

عدم إيواء المطلوبين للعدالة والمنتمين لجماعات إرهابية أو متطرفة.

التنسيق بين تاورغاء ومصراتة في القرارات ذات المصلحة العامة.

الأفعال والجرائم المرتكبة من أفراد لا يتم تعميمها.

وكان قد وصل مساء الأحد، وفد مدينة تاورغاء برئاسة “عبدالرحمن الشكشاك” رئيس المجلس المحلي إلى مصراته لتوقيع ميثاق المصالحة بين المدينتين.

وشارك في مراسم التوقيع عدد كبير من عمداء البلديات، ومجالس الأعيان، والحكماء، ومشائخ القبائل من جميع ربوع البلاد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات، كما وجهت الدعوة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحضور.

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