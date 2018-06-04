لماذا يعتبر وزير الخارجية الإيطالي الأسبق أن الملف الليبي هو الأولوية رقم 1 بالنسبة للحكومة الإيطالية؟أ

اعتبر وزير الخارجية الإيطالية الأسبق فرانكو فراتيني أن الملف الأكثر إلحاحا على طاولة الحكومة الإيطالية الجديدة هو الملف الليبي، بعد محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوفيق بين خليفة حفتر وفائز السراج في الإليزيه، واصفا مؤتمر باريس “بالفاشل”.

ووصف فراتيني في حديث للموقع السياسي التحليلي الإيطالي، فورميشي، الملف الليبي بـ”الأولوية رقم 1″ بالنسبة للحكومة الإيطالية الجديدة، مؤكدا على ضرورة عودة إيطاليا إلى دول البحر الأبيض المتوسط، بعد محاولات ماكرون بانتزاعها من إيطاليا.

وأكد “أن بلاده تملك بطاقات أكثر من فرنسا”، لافتا إلى أن ماكرون بدا سعيدا لعدم نجاح قمة الإليزيه، موضحا أن “حفتر لا يتحدث بشكل جدي إلا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضح فراتيني إنه “يتعين علينا الذهاب إلى طرابلس واستخدام جميع صداقاتنا، بما في ذلك روسيا، والتي يمكن أن تقود حفتر إلى موقف ونصيحة أكثر ليونة”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالية الأسبق إلى أن روسيا شريك أساسي للغرب في الحرب ضد الإرهاب، وإلى أن موسكو تحمل مفاتيح الحرب في اليمن بالإضافة للأزمتين الليبية والسورية.

وأضاف فراتيني أن إيطاليا حتى الآن معزولة عن سوريا، ويمكنها أن تلعب دورا حاسما في إقناع أوروبا بممارسة “قوتها الناعمة” في مرحلة إعادة الإعمار وبناء السلام، مبينا إنه لا يزال أكثر من 1000 جندي إيطالي في جنوب لبنان، وهي نقطة مرجعية لا غنى عنها في المنطقة، وعلى إيطاليا أن تكون جسراً لأوروبا في مرحلة إعادة الإعمار الإنساني في سوريا، لافتا إلى إنه بخلاف ذلك، “تبقى اللعبة في يد بوتين وأردوغان، ثم ترامب والسعوديين”.

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