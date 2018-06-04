صالح ينعي النائب نبيل عون

نعى رئيس مجلس النواب عقيله صالح النائب نبيل عون وزوجته وابنه الذين قضوا إثر حادث سير بطريق اجدابيا طبرق.

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن النائب عون كان من النواب الوطنيين ولديه التزام بواجباته كنائب ويتحلى بأخلاق عاليه ويحترم الجميع ويحترمونه بمجلس النواب ودائما حريص على المصلحة العامة التي تخدم الوطن والمواطن في شتى المجالات من خلال انحيازه الدائم لذلك.

وقدم صالح التعازي لعائلة عون وأقاربه وأهالي دائرته الانتخابية واعضاء مجلس النواب في وفاة عون.

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